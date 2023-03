Empoli-Lecce: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 27 marzo 2023) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Servono punti ad entrambe le squadre per allontanarsi definitivamente dalla zona salvezza. Empoli-Lecce si giocherà luned’ 3 aprile 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Castellani. Empoli-Lecce: LE probabili formazioni Mister ZAnetti, fatta eccezione per lo squalificato Ismajili, potrà contare sull’organico al completo. Vicario tra i pali e difesa formata da Ebuehi, De Winter, Luperto e Parisi. Solita cerniera di centrocampo con Akpa Akpro, Marin e Baldinelli. In avanti, Baldanzi dietro Caputo e Satriano. Nei salentini non ci saranno Umtiti e Maleh in difesa per squalifica. Di conseguenza, mister Baroni dovrà ridisegnare la difesa con Falcone tra i pali, Gendrey, Baschirotto, Tuia e Gallo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 marzo 2023) Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Servono punti ad entrambe le squadre per allontanarsi definitivamente dalla zona salvezza.si giocherà luned’ 3 aprile 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Castellani.: LEMister ZAnetti, fatta eccezione per lo squalificato Ismajili, potrà contare sull’organico al completo. Vicario tra i pali e difesa formata da Ebuehi, De Winter, Luperto e Parisi. Solita cerniera di centrocampo con Akpa Akpro, Marin e Baldinelli. In avanti, Baldanzi dietro Caputo e Satriano. Nei salentini non ci saranno Umtiti e Maleh in difesa per squalifica. Di conseguenza, mister Baroni dovrà ridisegnare la difesa con Falcone tra i pali, Gendrey, Baschirotto, Tuia e Gallo ...

