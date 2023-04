Email Marketing: come vendere via mail (Di lunedì 27 marzo 2023) Qual è il segreto dell’Email Marketing? Che cosa trasforma una persona iscritta alla tua newsletter in un cliente? La relazione. I contenuti sono al centro di ogni relazione: noi lavoriamo per costruire relazioni. La mail è lo strumento più antico che abbiamo a disposizione (tra quelli che ci mettono a disposizione le nuove tecnologie) eppure Leggi su aleph-tales (Di lunedì 27 marzo 2023) Qual è il segreto dell’? Che cosa trasforma una persona iscritta alla tua newsletter in un cliente? La relazione. I contenuti sono al centro di ogni relazione: noi lavoriamo per costruire relazioni. Laè lo strumento più antico che abbiamo a disposizione (tra quelli che ci mettono a disposizione le nuove tecnologie) eppure

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CyberFlore : Il #marketing via email è una delle strategie più efficaci per raggiungere i clienti e mantenerli coinvolti con la… - DanieleForcini3 : L’email marketing è un modo incredibilmente efficace per promuovere i tuoi prodotti o servizi, aumentare la notorie… - fauci78 : @renderman81 @TheSunTraveller e la vecchia email l'ho chiusa e fatta eliminare del tutto. Ci ho messo due mesi a ri… - vrncf : @NiwaLeafie @LoriiB A me è arrivata via email, e dato che le analisi le ho fatte in un centro privato e ho dovuto f… - EmaCymru : @prevenzione @signorina37H ti posso dire che solo nell'ultima settimana ho ricevuto piu' di 75 email di compagnie d… -