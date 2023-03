Elio e le Storie Tese | torna il Concertozzo a Carpi con CESVI e il Trio Medusa

(Di lunedì 27 marzo 2023)e leannuncia la seconda edizione delche si terrà acone ilLa prima edizione dello scorso anno, andata sold out in pochi giorni dall’apertura delle prevendite, era stata una grande festa imprevedibile, un vero e proprio greatest hits del repertorio die le, sempre in perfetto equilibrio tra divertimento sfrenato e consapevolezza sociale, con gli interventi del, ospiti come Nico Acampora, ideatore e gestore di PizzAut, dove lavorano ragazzi con disturbi dello spettro autistico, le incursioni di Mangoni e Rocco Tanica e le esibizioni di band emergenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eelst : Qui potete riascoltare l'annuncio ufficiale del Ritorno del Concertozzo! @triomedusa @radiodeejay @FondazioneCESVI… - Dischi_Vinile : ?? UNA DATA SPECIALE! ?? Elio e le Storie - Il Ritorno del Concertozzo Unisciti al nostro canale Telegram! ??… - emmepica : RT @eelst: Qui potete riascoltare l'annuncio ufficiale del Ritorno del Concertozzo! @triomedusa @radiodeejay @FondazioneCESVI @intmusicanda… - Radiomusikblog : Torna il Concertozzo di @eelst Elio e Le Storie Tese, quest'anno a Carpi: qui i biglietti e la scaletta 2022 - FondazioneCESVI : RT @eelst: Qui potete riascoltare l'annuncio ufficiale del Ritorno del Concertozzo! @triomedusa @radiodeejay @FondazioneCESVI @intmusicanda… -

CARPI (Modena) -e LeTese tornano a Carpi. Il prossimo 2 luglio in Piazza Martiri saranno insieme al Trio Medusa in una tappa de "Il Concertozzo". Dunque dopo il successo della prima edizione lo scorso ...Dopo il successo della prima edizione, a Bergamo, torna il Concertozzo deglie leTese . Lo scorso anno l'evento aveva raccolto 100.000 euro devoluti a CESVI per completare la ristrutturazione della scuola materna Arcobaleno di Bucha , in Ucraina , danneggiata dai ...... andata sold out in pochi giorni dall'apertura delle prevendite, era stata una grande festa imprevedibile, un vero e proprio greatest hits del repertorio die LeTese, sempre in perfetto ...

Elio e le Storie Tese, torna il Concertozzo Rockol.it

Milano, 27 mar. (askanews) – La prima edizione del Concertozzo lo scorso anno, andata sold out in pochi giorni dall’apertura delle prevendite, era stata una grande festa imprevedibile, un vero e ...In perfetto equilibrio tra divertimento sfrenato e consapevolezza sociale, il Concertozzo è stato un vero e proprio greatest hits del repertorio di Elio e le Storie Tese. La seconda edizione del ...