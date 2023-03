Elio e le Storie Tese e il Trio Medusa a Carpi per “il Concertozzo”: dove trovare i biglietti (Di lunedì 27 marzo 2023) Elio e Le Storie Tese e il Trio Medusa organizzeranno una tappa de “Il Concertozzo” a Carpi. Dopo il successo della prima edizione che ha raccolto 100.000 euro devoluti a Fondazione Cesvi quest’anno l’evento estivo tornerà. Elio e le Storie Tese Trio Medusa Carpi Dopo il grande successo dello scorso anno torna “il Concertozzo” di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023)e Lee ilorganizzeranno una tappa de “Il” a. Dopo il successo della prima edizione che ha raccolto 100.000 euro devoluti a Fondazione Cesvi quest’anno l’evento estivo tornerà.e leDopo il grande successo dello scorso anno torna “il” di ... TAG24.

