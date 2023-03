Elio e le Storie Tese a Carpi con il ritorno del concertozzo (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo il successo della prima edizione che ha raccolto 100.000 euro devoluti a Fondazione CESVI, il 2 luglio torna l’imprevedibile evento estivo La prima edizione del concertozzo lo scorso anno, andata sold out in pochi giorni dall’apertura delle prevendite, era stata una grande festa imprevedibile, un vero e proprio greatest hits del repertorio di Elio e le Storie Tese, sempre in perfetto equilibrio tra divertimento sfrenato e consapevolezza sociale, con gli interventi del Trio Medusa, ospiti come Nico Acampora, ideatore e gestore di PizzAut, dove lavorano ragazzi con disturbi dello spettro autistico, le incursioni di Mangoni e Rocco Tanica e le esibizioni di band emergenti indipendenti e meritevoli. L’evento aveva raccolto 100.000 euro devoluti a CESVI per completare la ristrutturazione della scuola materna ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo il successo della prima edizione che ha raccolto 100.000 euro devoluti a Fondazione CESVI, il 2 luglio torna l’imprevedibile evento estivo La prima edizione dello scorso anno, andata sold out in pochi giorni dall’apertura delle prevendite, era stata una grande festa imprevedibile, un vero e proprio greatest hits del repertorio die le, sempre in perfetto equilibrio tra divertimento sfrenato e consapevolezza sociale, con gli interventi del Trio Medusa, ospiti come Nico Acampora, ideatore e gestore di PizzAut, dove lavorano ragazzi con disturbi dello spettro autistico, le incursioni di Mangoni e Rocco Tanica e le esibizioni di band emergenti indipendenti e meritevoli. L’evento aveva raccolto 100.000 euro devoluti a CESVI per completare la ristrutturazione della scuola materna ...

