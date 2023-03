Eliminato Grande Fratello Vip del 27 marzo: Alberto, Andrea, Milena, Nikita, Onestini e Tavassi, ecco i risultati dei sondaggi (Di lunedì 27 marzo 2023) Anche stasera è tempo di un nuovo Eliminato nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Nel prime time di oggi, lunedì 27 marzo 2023, andrà in onda la semifinale del reality show condotto, come sempre, da Alfonso Signorini su Canale 5 a partire a partire dalle 21.25 circa. Eliminato Grande Fratello Vip 7, sondaggi del 27 marzo: chi uscirà dalla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 27 marzo 2023) Anche stasera è tempo di un nuovonella Casa delVip 7. Nel prime time di oggi, lunedì 272023, andrà in onda la semifinale del reality show condotto, come sempre, da Alfonso Signorini su Canale 5 a partire a partire dalle 21.25 circa.Vip 7,del 27: chi uscirà dalla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TataOne9 : RT @OrtigiaP: UN GRANDE RESET DIETRO L'ANGOLO.. dati sconvolgenti, alta mortalità, i vaccini non solo hanno eliminato gente ma hanno impedi… - blogtivvu : Eliminato Grande Fratello Vip del 27 marzo: Alberto, Andrea, Milena, Nikita, Onestini e Tavassi, ecco i risultati d… - infoitcultura : Ecco chi sarà eliminato lunedì sera dal Grande Fratello VIP. Saturno in Pesci non lascia dubbi: “Ad uscire dalla ca… - Sbrn65 : RT @OrtigiaP: UN GRANDE RESET DIETRO L'ANGOLO.. dati sconvolgenti, alta mortalità, i vaccini non solo hanno eliminato gente ma hanno impedi… - paolosarti69 : RT @OrtigiaP: UN GRANDE RESET DIETRO L'ANGOLO.. dati sconvolgenti, alta mortalità, i vaccini non solo hanno eliminato gente ma hanno impedi… -