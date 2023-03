Elezioni a Fiumicino | Progetto Tricolore si schiera a sostegno di Baccini

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 marzo 2023)– “Il Movimentoda sempre sostiene le buone politiche del lavoro, dell’occupazione e della sicurezza con particolare attenzione ai giovani e alle famiglie le quali, in molti casi, si trovano ad essere coinvolte in seri problemi legati all’emergenza abitativa con il rischio di vedersi sfrattati da un momento all’ altro, stiamo parlando di cittadini che non hanno occupato immobili ma che hanno pagato risparmi di una vita per poi essere truffati”. Con queste parole il presidente del Movimento, Cristian Terrevoli conferma ilal candidato sindaco del centrodestra Mario. “Abbiamo riscontrato nel programma di Mariouna lungimiranza – spiega Terrevoli – che lo vede impegnato per i ...