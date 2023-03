Egitto, le zampe di gallina e l’altra bomba migratoria che rischia di travolgerci (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar – Per l’Italia, e più in generale per l’Europa, il dramma tunisino si traduce in una bomba pronta a esplodere da un momento all’altro. rischiamo, per essere ancora più chiari, un’ondata migratoria senza precedenti. E’ quanto segnaliamo su questo giornale da giorni e quanto ribadito dallo stesso governo italiano, prima in sede europea dal premier Giorgia Meloni e poi dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il collasso economico della Tunisia potrebbe insomma innescare un esodo di immigrati verso le nostre cose senza precedenti. C’è però anche un’altra nazione nordafricana che sta vivendo una situazione allarmante e dunque da monitorare attentamente: l’Egitto. Essendo travolto da una crisi alimentare drammatica, come fatto notare dall’intelligence italiana, anche da quel Paese si teme un boom improvviso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar – Per l’Italia, e più in generale per l’Europa, il dramma tunisino si traduce in unapronta a esplodere da un momento all’altro.mo, per essere ancora più chiari, un’ondatasenza precedenti. E’ quanto segnaliamo su questo giornale da giorni e quanto ribadito dallo stesso governo italiano, prima in sede europea dal premier Giorgia Meloni e poi dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il collasso economico della Tunisia potrebbe insomma innescare un esodo di immigrati verso le nostre cose senza precedenti. C’è però anche un’altra nazione nordafricana che sta vivendo una situazione allarmante e dunque da monitorare attentamente: l’. Essendo travolto da una crisi alimentare drammatica, come fatto notare dall’intelligence italiana, anche da quel Paese si teme un boom improvviso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaBertaglio : RT @Barbara22Mar: Non grilli, ma zampe di gallina. L'Egitto invita i cittadini a mangiarle, per contrastare il carovita. Il governo afferma… - robdeangeliss : Il governo invita a mangiare zampe di gallina contro il carovita, scoppia la protesta in Egitto - SLN_Magazine : Egitto, zampe di gallina contro fame: bufera su consigli governo. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - emanuelegiusep3 : RT @Marco_dreams: Proteste in Egitto: governo invita a mangiare zampe gallina contro carovita. Russia, 2016: per strada vedevo anziani con… - 014pelletterie : RT @Marco_dreams: Proteste in Egitto: governo invita a mangiare zampe gallina contro carovita. Russia, 2016: per strada vedevo anziani con… -