Edoardo Tavassi porge lo sgabello a Nikita, ma è polemica (Di lunedì 27 marzo 2023) Edoardo Tavassi porge lo sgabello a Nikita Pelizon, ma il gesto non piace ad alcuni fan e sul web scoppia la polemica L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 27 marzo 2023)loPelizon, ma il gesto non piace ad alcuni fan e sul web scoppia laL'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Su Twitter il pubblico del #gfvip chiede a gran voce la squalifica di Edoardo Tavassi - Topina2017 : RT @BiasiErika: A me fa pisciare Edoardo così sottone e traumatizzato dall'ira sicula che subito dopo la cazziata è corso a pulire il lavan… - IsaeChia : #GfVip 7, Ivana Mrazova svela cosa ne pensa di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: “Spero per loro che fuori dalla C… - robertopaqui : RT @___stuck___: ma quando tavassi diceva che edoardo si doveva vergognare a uscire per strada con antonella intendeva che deve essere imba… - mikaela09681198 : Senza la live è ovvio sembri simpatico. Se guardi solo le puntate del gf tavassi è il più simpatico e buono, mentre… -