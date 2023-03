Edoardo Addezio, morto a 15 anni dopo un gioco di boxe: la procura minorile di Genova apre un fascicolo per omicidio colposo (Di lunedì 27 marzo 2023) «Non lo so, è possibile. Mi hanno detto che sono stati trovati i guantoni. Magari stavano giocando. Io, ripeto, penso sia capitato un incidente, del quale nessuno ha colpa. Non credo proprio che qualcuno avesse bevuto». Enrico Addezio, padre di Edoardo Addezio, morto ieri a Genova dopo un mini incontro di boxe tra amici, assolve oggi con La Stampa i compagni del figlio. Ciononostante, la procura del Tribunale per i minori di Genova ha deciso di aprire un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il giovane, studente del liceo scientifico, si è sentito male dopo la fine del suo match. Ma Enrico ha precisato che suo figlio non era cardiopatico. Era stato ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) «Non lo so, è possibile. Mi hanno detto che sono stati trovati i guantoni. Magari stavano giocando. Io, ripeto, penso sia capitato un incidente, del quale nessuno ha colpa. Non credo proprio che qualcuno avesse bevuto». Enrico, padre diieri aun mini incontro ditra amici, assolve oggi con La Stampa i compagni del figlio. Ciononostante, ladel Tribunale per i minori diha deciso di aprire unpera carico di ignoti. Il giovane, studente del liceo scientifico, si è sentito malela fine del suo match. Ma Enrico ha precisato che suo figlio non era cardiopatico. Era stato ...

