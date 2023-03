Editoria | parte la trattativa tra Gedi e banca Finint per i quotidiani locali del Nord Est |  chi fa parte della cordata

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 marzo 2023) Entra nel vivo latra il gruppoe lache ha avanzato un’offerta per l’acquisto delle testatedelEst tra cui Il Corriere delle Alpi, Il Mattino di Padova, Il Messaggero Veneto, la Nuova di Venezia e Mestre, Il Piccolo, la Tribuna di Treviso eest economica. Partono ora i negoziati in esclusiva, come spiega il gruppo di John Elkann proprietario tra gli altri di Repubblica e La Stampa in una nota, «per consentire lo svolgimentodue diligente e, parallelamente, procederanno alla predisposizione e discussione dei documenti contrattuali che disciplineranno l’operazione». La chiusura dell’accordo, salvo imprevisti, dovrebbe arrivare per giugno. Nellaguidata dal patron di ...