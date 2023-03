Eddie Redmayne protagonista de “Il giorno dello Sciacallo” | cosa aspettarsi dalla nuova serie

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 27 marzo 2023) Sky e Peacock hanno annunciato, di recente, la produzione de Il, con. L’interprete (The Good Nurse, Il processo ai Chicago 7, e La teoria del tutto), vincitore di un Oscar®, del Tony Award e del BAFTA Award, ?rivestirà i panni del. Dopo la recente nomination agli 80° Golden Globes per The Good Nurse, in veste di Miglior Attore Nontorna a rimettersi in gioco. L’interprete sarà infatti coinvolto, nei panni die produttore esecutivo, nellaIl. La vicenda trae ispirazione dall’omonimo thriller a sfondo storico ...