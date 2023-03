Ecuador, aggredito Byron Moreno durante una partita amatoriale – VIDEO (Di lunedì 27 marzo 2023) Byron Moreno, il famigerato arbitro della partita Italia-Corea del Sud nel 2002, è stato aggredito mentre arbitrava una partita amatoriale Byron Moreno, l’arbitro del famigerato ottavo di finale tra Italia e Corea del Sud nel mondiale del 2002, è stato aggredito a Guayaquil, in Ecuador. Agredieron a Byron Moreno en final de torneo amateur en Guayaquil. Cobarde patada estando de espalda el árbitro. pic.twitter.com/PiYNI0ZPTw— Joaquín Saavedra (@joacosaavedraq) March 26, 2023 L’ex arbitro, che attualmente ha fondato una sua accademia per giovani arbitri, stava arbitrando una partita amatoriale, quando un giocatore lo ha spinto alle spalle ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 marzo 2023), il famigerato arbitro dellaItalia-Corea del Sud nel 2002, è statomentre arbitrava una, l’arbitro del famigerato ottavo di finale tra Italia e Corea del Sud nel mondiale del 2002, è statoa Guayaquil, in. Agredieron aen final de torneo amateur en Guayaquil. Cobarde patada estando de espalda el árbitro. pic.twitter.com/PiYNI0ZPTw— Joaquín Saavedra (@joacosaavedraq) March 26, 2023 L’ex arbitro, che attualmente ha fondato una sua accademia per giovani arbitri, stava arbitrando una, quando un giocatore lo ha spinto alle spalle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Calcio Byron #Moreno aggredito in Ecuador: il fischietto di Italia-Corea del 2002 stava arbitrando una partita ama… - CalcioNews24 : Ecuador, aggredito Byron Moreno durante una partita amatoriale – VIDEO - QdSit : Byron Moreno, l’arbitro incubo degli italiani aggredito da calciatore in Ecuador – VIDEO - Pall_Gonfiato : #ByronMoreno aggredito durante un torneo amatoriale di calcio - serieB123 : L’arbitro Byron Moreno aggredito in Ecuador -