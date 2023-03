(Di lunedì 27 marzo 2023) Almeno 16 persone sono morte e 10 risultano ancora disperse per lodi unaavvenuto nella notte di domenica nella località di Alausì, in. Secondo le prime testimonianze, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Ieri in #Ecuador un terremoto ha causato morti, feriti e ingenti danni. Sono vicino al popolo ecuadoriano e assicur… - pepealonsoRR : RT @Pontifex_it: Ieri in #Ecuador un terremoto ha causato morti, feriti e ingenti danni. Sono vicino al popolo ecuadoriano e assicuro la mi… - fabio399 : RT @ChrisPeverieri: #Ecuador | Un forte terremoto di 6,5 gradi ha colpito il sudest del paese provocando, al momento, 12 morti, diverse dec… - SLN_Magazine : Terremoto in Ecuador, almeno 15 morti. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - palabritadepape : RT @ChrisPeverieri: #Ecuador | Un forte terremoto di 6,5 gradi ha colpito il sudest del paese provocando, al momento, 12 morti, diverse dec… -

Almeno 16 persone sono morte e 10 risultano ancora disperse per lo smottamento di una montagna avvenuto nella notte di domenica nella località di Alausì, in. Secondo le prime testimonianze, riferiscono i media locali, un'intera collina ha ceduto investendo le case sottostanti a causa, apparentemente, dell'apertura di una "faglia geologica".

Ecuador: 16 morti per lo smottamento di una montagna Agenzia ANSA

(ANSA) - QUITO, 27 MAR - Almeno 16 persone sono morte e 10 risultano ancora disperse per lo smottamento di una montagna avvenuto nella notte di domenica nella località di Alausì, in Ecuador. Secondo