Ecommerce | l’ultima trovata di Luke | ecco “Prometeus”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 27 marzo 2023)genialata di: arriva il software “– ovvero Luca Marani – sta continuando una scalata senza precedenti con la sua azienda (Automatic e-commerce brand), che mette insieme oltre 500 studenti. Il suo nuovo software si chiama “” e sta convincendo tutti nel mondo. “Crea un negozio on line, pronto per essere lanciato”, raccontaMarani. “Si tratta di un software in grado di fare un’analisi del mercato per vedere quali sono i prodotti che stanno andando meglio. E sceglie in automatico”, dice ancora. Poi c’è un altro caso in cui il cliente, grazie a questo sistema di software, può avere il risultato garantito perché questo sistema va a fare paragoni con negozi on line già esistenti. “Funziona ...