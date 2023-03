Ecco perché Soulé può lasciare la Juventus: tifosi preoccupati (Di lunedì 27 marzo 2023) A fine stagione sembra esserci il rischio che Soulé possa lasciare la Juve; cerchiamo di capire i motivi del possibile addio. Contro la Sampdoria è arrivato il suo primo gol con la maglia della Juventus; una rete importante (ha chiuso definitivamente la partita) ma soprattutto impossibile da dimenticare per il giovane talento. Soulé (LaPresse)Soulé, in questa stagione, ha dimostrato in diverse occasioni parte del suo talento; giocatore rapido, abile nell’uno contro uno, bravo nell’andare a creare la superiorità numerica e con la possibilità di essere impiegato in diverse zone del campo. Essendo un classe 2003 ha ancora diversi margini di miglioramento ma le basi per diventare un giocatori di altissimo profilo ci sono tutti. Il futuro di Soulé potrebbe non essere alla ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 27 marzo 2023) A fine stagione sembra esserci il rischio chepossala Juve; cerchiamo di capire i motivi del possibile addio. Contro la Sampdoria è arrivato il suo primo gol con la maglia della; una rete importante (ha chiuso definitivamente la partita) ma soprattutto impossibile da dimenticare per il giovane talento.(LaPresse), in questa stagione, ha dimostrato in diverse occasioni parte del suo talento; giocatore rapido, abile nell’uno contro uno, bravo nell’andare a creare la superiorità numerica e con la possibilità di essere impiegato in diverse zone del campo. Essendo un classe 2003 ha ancora diversi margini di miglioramento ma le basi per diventare un giocatori di altissimo profilo ci sono tutti. Il futuro dipotrebbe non essere alla ...

