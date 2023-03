“È un birichino” Belen Rodriguez e Stefano De Martino | roba di tradimento? La rivelazione bomba

Più volte si è parlato nel corso degli ultimi anni di tradimenti di De Martino ai danni die queste nuove confidenze della soubrette sembrano proprio confermarli... 'Tuo marito è' , ...... chi si ricorda quello di Ilary Blasi nel 2006 (sbirciatelo nella gallery) E poi come non citare lo spaccodell'abito Fausto Puglisi diRodriguez , nel 2012: che fosse studiato o no, ...Più volte si è parlato nel corso degli ultimi anni di tradimenti di De Martino ai danni die queste nuove confidenze della soubrette sembrano proprio confermarli... 'Tuo marito è' , ...

Belen Rodriguez: A Stefano ho spezzato le ossa più volte, ci ... Fanpage.it

Quindi, davanti alle telecamere de “Le Iene Inside“, Belen è un fiume in piena e alla domanda di Nina Palmieri: “Tuo marito è birichino” subito risponde: “Mio marito è molto birichino, è un ...Belen Rodriguez ha rilasciato un’intervista a Le Iene Inside, in onda in prima serata domenica 26 marzo su Italia 1. Nello spin off del celebre programma di successo, si è parlato di amore, fedeltà e ...