E’ tornata l’ora legale, ecco quanto ci farà risparmiare (Di lunedì 27 marzo 2023) Domenica scorsa è tornata in vigore l’ora legale fino al 29 ottobre, quando tornerà l’ora solare. Sette mesi in cui diminuiranno i consumi e aumenteranno i risparmi. Minor consumo elettrico Consistente il risparmio in termini di energia: nei sette mesi in cui sarà in vigore l’ora legale l’Italia risparmierà circa 220 milioni di euro milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica pari a circa 410 milioni di kWh che genererà, inoltre, un rilevante beneficio ambientale, quantificabile nella riduzione di circa 200 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera. E’ quanto stima Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale spiegando che dal 2004 al 2022 il nostro Paese ha risparmiato circa 2 miliardi di euro e 10,9 ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 marzo 2023) Domenica scorsa èin vigorefino al 29 ottobre, quando torneràsolare. Sette mesi in cui diminuiranno i consumi e aumenteranno i risparmi. Minor consumo elettrico Consistente il risparmio in termini di energia: nei sette mesi in cui sarà in vigorel’Italia risparmierà circa 220 milioni di euro milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica pari a circa 410 milioni di kWh che genererà, inoltre, un rilevante beneficio ambientale, quantificabile nella riduzione di circa 200 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera. E’stima Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale spiegando che dal 2004 al 2022 il nostro Paese ha risparmiato circa 2 miliardi di euro e 10,9 ...

È tornata l'ora legale: orologi avanti di un'ora