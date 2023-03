“E si fa bello per te” di Jovanotti: la tracklist dei 10 remix (Di lunedì 27 marzo 2023) E si fa bello per te, brano estratto da Il Disco del Sole di Jovanotti, esplode in dieci potentissimi remix fuori da venerdì 24 marzo su tutte le piattaforme digitali per SBAM! Records. SBAM! Records (@sbam records) è l’etichetta, “la fabbrica del ballo”, il laboratorio musicale nato dalla collaborazione tra Jovanotti e i dj e produttori Ackeejuice Rockers, con l’obbiettivo di riportare al centro di tutto il dancefloor come luogo simbolo della vita insieme, ritmo, sudore e passione. Dopo i remix de Il boom e La primavera – brani contenuti ne Il Disco del Sole – e il debutto dello SBAM! Stage di cui gli Ackeejuice Rockers sono stati direttori artistici insieme a Lorenzo per tutta la durata del Jova Beach Party 2022, sono disponibili da venerdì 24 marzo dieci remix nati sulla scia ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 marzo 2023) E si faper te, brano estratto da Il Disco del Sole di, esplode in dieci potentissimifuori da venerdì 24 marzo su tutte le piattaforme digitali per SBAM! Records. SBAM! Records (@sbam records) è l’etichetta, “la fabbrica del ballo”, il laboratorio musicale nato dalla collaborazione trae i dj e produttori Ackeejuice Rockers, con l’obbiettivo di riportare al centro di tutto il dancefloor come luogo simbolo della vita insieme, ritmo, sudore e passione. Dopo ide Il boom e La primavera – brani contenuti ne Il Disco del Sole – e il debutto dello SBAM! Stage di cui gli Ackeejuice Rockers sono stati direttori artistici insieme a Lorenzo per tutta la durata del Jova Beach Party 2022, sono disponibili da venerdì 24 marzo diecinati sulla scia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? L’Italia è la Patria del bello. Il #GovernoMeloni è impegnato a proteggere e valorizzare l'immenso patrimonio di… - ItalianAirForce : È cento volte bello! Oggi siamo noi a ringraziare tutti voi per l’entusiasmo e l’affetto che ci state dimostrando… - DiodatoMusic : Grazie per gli splendidi messaggi, per la condivisione, per l’abbraccio in cui mi sento stretto. È bello pensare ch… - souloficex : RT @suscettibilee: LO SAPEVO CHE ANNUNCIAVA OGGI DIO CHE ANSIA CHE PAURA PER PIACERE PREGATE CHE VADA TUTTO BENE CHE IL TITOLO SIA BELLO CH… - vale_russo83 : Corvino ieri sera con gli amici. Gli amici in questione. Ma cos è una selezione per il piu bello d'italia? ????… -