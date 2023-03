È morto Gianni Minà | una vita da giornalista tra sport | cinema e America Latina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : E’ morto Gianni #Minà - ilpost : È morto Gianni Minà - repubblica : È morto Gianni Minà. Giornalista e scrittore, aveva 84 anni (notizia in aggiornamento) - rosad24 : RT @AndreCardi: È morto Gianni Minà, aveva 84 anni. Un altro gigante del giornallismo che ci lascia #GianniMinà - ossoropul : RT @ANPI_Scuola: È morto il grande Gianni Minà. -

... e sulle tracce del Che si mise, anni dopo,, ripercorrendo quel lungo itinerario dei 'Diari ...Vittorio De Scalzi, fondatore New Trolls: colpito da fibrosi dopo la guarigione dal Covid Una ...Addio ad una delle grandi firme del giornalismo sportivo e non solo: èMinà, dopo una breve malattia cardiaca. Aveva 84 anni. Torinese, classe 1938, è stato anche scrittore e conduttore televisivo. Nasce come cronista sportivo, con una grande passione per il ...Il ricordo dei colleghi giornalisti e dei personaggi della politica e del mondo dello spettacolo alla notizia della morte dello scrittore 84enne, dopo oltre 60 anni di carriera fuori dal coro

È morto Gianni Minà, il grande giornalista aveva 84 anni La Gazzetta dello Sport

Per anni stimato giornalista sportivo. Celeberrime le sue interviste (il giornalista scomparso oggi in una immagine dal web) ROMA – Ci lascia all’età di 84 anni il noto giornalista Gianni Minà, dopo ...(Adnkronos) – Una vita di interviste quella di Gianni Minà. Nato a Torino il 17 maggio del 1938 e morto oggi all’età di 84 anni, è stato un giornalista testimone del nostro tempo e protagonista di ...