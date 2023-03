"E dopo?". Ellen Hidding torna in tv e Fazio la umilia: ecco com'è oggi | Guarda (Di lunedì 27 marzo 2023) "Ha visto che c'è Ellen Hidding?": Fabio Fazio lo ha chiesto a Felice Caccamo, il personaggio inventato e interpretato da Teo Teocoli, a Che tempo che fa su Rai 3. "Sì - ha risposto lui -. Faceva Mai Dire gol. dopo non hai fatto più niente?". La showgirl e famosa conduttrice di MelaVerde, anche lei ospite della trasmissione, ha sorriso. La donna, di origine olandese, in Italia nel 1991, arriva al successo nel 1997 grazie alla conduzione di Mai dire gol in coppia con Alessia Marcuzzi. Poi, nel 2010, avviene la vera svolta professionale grazie alla conduzione di Melaverde insieme a Edoardo Raspelli. Per quanto riGuarda Teo Teocoli, invece, spesso è ospite di Fazio nei panni di Caccamo. Si tratta di un personaggio, un giornalista sportivo napoletano, comparso per la prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) "Ha visto che c'è?": Fabiolo ha chiesto a Felice Caccamo, il personaggio inventato e interpretato da Teo Teocoli, a Che tempo che fa su Rai 3. "Sì - ha risposto lui -. Faceva Mai Dire gol.non hai fatto più niente?". La showgirl e famosa conduttrice di MelaVerde, anche lei ospite della trasmissione, ha sorriso. La donna, di origine olandese, in Italia nel 1991, arriva al successo nel 1997 grazie alla conduzione di Mai dire gol in coppia con Alessia Marcuzzi. Poi, nel 2010, avviene la vera svolta professionale grazie alla conduzione di Melaverde insieme a Edoardo Raspelli. Per quanto riTeo Teocoli, invece, spesso è ospite dinei panni di Caccamo. Si tratta di un personaggio, un giornalista sportivo napoletano, comparso per la prima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Profilo3Marco : RT @chetempochefa: - Ha visto che c'è Ellen Hidding? - Sì. Faceva Mai Dire gol. Dopo non hai fatto più niente? Felice Caccamo a #CTCF http… - Michele27270153 : RT @chetempochefa: - Ha visto che c'è Ellen Hidding? - Sì. Faceva Mai Dire gol. Dopo non hai fatto più niente? Felice Caccamo a #CTCF http… - daniele_star_ : Ellen Hidding che pensava di essere stata assunta dopo una pubblicità invece aveva già fatto un provino #CTCF - GigiGx : Aiuto! Non dite a Silvy che, dopo la D'Urso su Rai1, ora c'è Ellen Hidding di #Melaverde su Rai3. #CTCF #chetempochefa - Valedance11 : RT @chetempochefa: - Ha visto che c'è Ellen Hidding? - Sì. Faceva Mai Dire gol. Dopo non hai fatto più niente? Felice Caccamo a #CTCF http… -