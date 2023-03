Dzeko, allarme in vista di Inter-Fiorentina! Un giorno decisivo – SM (Di lunedì 27 marzo 2023) Dzeko è vittima della sosta per le nazionali, perché è tornato dagli impegni con la Bosnia con un problema alla schiena. Sport Mediaset parla di un giorno decisivo per capire se giocherà Inter-Fiorentina. IN BILICO – Non è scontata la convocazione di Edin Dzeko per Inter-Fiorentina. Nonostante abbia giocato ieri nel secondo tempo della sconfitta della Bosnia contro la Slovacchia (vedi articolo), è ancora alle prese con qualche problema alla schiena. Lombalgia, nel caso specifico, come da diagnosi data da Sport Mediaset. Dzeko sarà rivalutato fra quarantotto ore, ossia nella giornata di mercoledì, dopo alcune terapie personalizzate. La sensazione però è che non si correrà il minimo rischio in vista dei tanti impegni di ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023)è vittima della sosta per le nazionali, perché è tornato dagli impegni con la Bosnia con un problema alla schiena. Sport Mediaset parla di unper capire se giocherà-Fiorentina. IN BILICO – Non è scontata la convocazione di Edinper-Fiorentina. Nonostante abbia giocato ieri nel secondo tempo della sconfitta della Bosnia contro la Slovacchia (vedi articolo), è ancora alle prese con qualche problema alla schiena. Lombalgia, nel caso specifico, come da diagnosi data da Sport Mediaset.sarà rivalutato fra quarantotto ore, ossia nella giornata di mercoledì, dopo alcune terapie personalizzate. La sensazione però è che non si correrà il minimo rischio indei tanti impegni di ...

