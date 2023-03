Dybala-Inter, ritorno di fiamma! Destino legato a Mourinho – TS (Di lunedì 27 marzo 2023) L’Inter pensa ancora a Paulo Dybala. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport l’argentino potrebbe lasciare la Roma a fine stagione: il Destino della “Joya” è legato a quello di Mourinho ritorno DI FIAMMA – L’Inter non ha smesso di pensare a Paulo Dybala. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il club nerazzurro, dopo aver “perso” la Joya la scorsa estate è pronto a tornare alla carica, nell’ottica di rivoluzionare l’attacco per la prossima stagione e l’argentino della Roma potrebbe essere un profilo ideale. Dybala con i giallorossi ha firmato un triennale da 3,8 milioni netti: nel contratto è presente una doppia clausola di rescissione: una per l’estero da 12 milioni e una per l’Italia da 20. Quella valida per i club di Serie A ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023) L’pensa ancora a Paulo. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport l’argentino potrebbe lasciare la Roma a fine stagione: ildella “Joya” èa quello diDI FIAMMA – L’non ha smesso di pensare a Paulo. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport il club nerazzurro, dopo aver “perso” la Joya la scorsa estate è pronto a tornare alla carica, nell’ottica di rivoluzionare l’attacco per la prossima stagione e l’argentino della Roma potrebbe essere un profilo ideale.con i giallorossi ha firmato un triennale da 3,8 milioni netti: nel contratto è presente una doppia clausola di rescissione: una per l’estero da 12 milioni e una per l’Italia da 20. Quella valida per i club di Serie A ...

