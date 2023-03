Dybala-Inter | ci risiamo | l’argentino può lasciare la Roma per una clausola

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corgiallorosso : #Dybala, tra #Roma, Mou e il possibile nuovo tentativo dell’Inter - FinallyGio459 : RT @GianmarcoDaria: ?? ???? C'è ancora Joya per l'Inter? Roma, #Dybala legato a Mou. Via il tecnico, via Paulo e Marotta vuole suturare una fe… - InterCM16 : Torna in auge il nome di #Dybala? - 10Innamorato : RT @FcInterNewsit: #Inter, torna a circolare l'ipotesi #Dybala ?????? #calciomercato #mercatointer - PinoMeazza : Dybala arriverà all inter tra 2 /3 anni, un classico -

E' il caso di Cristiano Ronaldo e, che tramite i loro legali hanno già fatto sapere che ... Poco più sopra, al 14° posto l', che vede scendere di poco i ricavi, da 330,9 a 308,4 milioni di ...Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi... l'continua a seguiree lo tiene ancora in considerazione per il futuro Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi l'continua a seguiree lo tiene ancora in ...Spazio anche alla Juventus , con l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma, al futuro di, che non è certo di restare a Roma, e alla ricerca di un attaccante del Milan . Ma non solo. Nella ...

L'Inter su Dybala Voce Giallo Rossa

del prossimo mercato dell’Inter. Come riferito da Tuttosport infatti, i nerazzurri, con Marotta in testa, sarebbero tornati prepotentemente su Paulo Dybala dopo averlo cercato la scorsa estate dopo lo ...Calciomercato Inter, idea Dybala: Marotta sfrutta una clausola L’addio di Lukaku all’Inter a fine stagione lascerebbe un buco in attacco, visto anche l’avanzare dell’età per Edin Dzeko e i nerazzurri ...