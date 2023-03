Durante l' Inno di Mameli come hanno beccato Mateo Retegui | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 marzo 2023) Due gol nelle prime due partite d'esordio con la Nazionale di mister Roberto Mancini. Non poteva esordire meglio: lui, argentino di nascita col nonno materno originario di Canicattì in Sicilia. Due partite e già due gol per il 23enne attaccante del Tigre, che ha dimostrato di essere una sentenza sotto porta quando gli capita il pallone giusto. Anche contro Malta, secondo impegno per l'Italia nelle qualificazioni ai prossimi Europei dopo la sconfitta con l'Inghilterra, il numero 19 ha gonfiato la rete, realizzando il primo gol degli azzurri, di testa su calcio d'angolo battuto da Tonali. È un bomber vero, sente la porta, annusa la chance di metterla dentro: certe cose non si possono insegnare e le si nota subito. Lo ha fatto Roberto Mancini, che sembra aver compiuto una pescata davvero pazzesca andandosi a prendere ...