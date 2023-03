Dumfries, finalmente! Protagonista nel tris dell’Olanda con profitto (Di lunedì 27 marzo 2023) Dumfries gioca e si fa notare finalmente in positivo, dopo un inizio di 2023 molto al di sotto delle sue possibilità. Il laterale dell’Inter è Protagonista nel 3-0 dell’Olanda contro Gibilterra. RIECCOLO! – Tre mesi di nulla e Denzel Dumfries si sveglia. Certo, Gibilterra non era l’avversario più complicato possibile, ma che il laterale dell’Inter torni con fiducia dagli impegni dell’Olanda (questo il suo primo, venerdì era squalificato) è comunque buono. Al 23? crossa per il colpo di testa di Memphis Depay, che apre le marcature. Poi Dumfries si ripete al 50?, dalla destra mette in mezzo leggermente arretrato per l’inserimento di Nathan Aké che pure lui incorna in rete. Poi sempre Aké fa doppietta, all’82’ stavolta su palla servita da Blind. L’Olanda trova così i primi tre punti nelle ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 marzo 2023)gioca e si fa notare finalmente in positivo, dopo un inizio di 2023 molto al di sotto delle sue possibilità. Il laterale dell’Inter ènel 3-0contro Gibilterra. RIECCOLO! – Tre mesi di nulla e Denzelsi sveglia. Certo, Gibilterra non era l’avversario più complicato possibile, ma che il laterale dell’Inter torni con fiducia dagli impegni(questo il suo primo, venerdì era squalificato) è comunque buono. Al 23? crossa per il colpo di testa di Memphis Depay, che apre le marcature. Poisi ripete al 50?, dalla destra mette in mezzo leggermente arretrato per l’inserimento di Nathan Aké che pure lui incorna in rete. Poi sempre Aké fa doppietta, all’82’ stavolta su palla servita da Blind. L’Olanda trova così i primi tre punti nelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DumfriesMerda : Giugno 2023 Bastoni e Hakan fanno sapere di non voler rinnovare, finiamo in mano a Thiago Motta e una rosa over 80… - Marco56872649 : @drvcarys_ @Inter Dumfries avrà ancora gli incubi per mesi e mesi a venire. All'andata annichilito al ritorno...pur… - whiskypazzo : @luchino_saltato @Lorenzo11122 D'accordo su Barella, molto meno su Lukaku. Oggi finalmente l'ho visto meglio a live… - inzaghi_out : siamo sotto 0-1, dovremmo sbilanciarci per pareggiarla. Lo scienziato in panchina finalmente all’80º cambia modulo,… -