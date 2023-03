Vai agli ultimi Twett sull'argomento... soldigermano : Ho Provato La DUCATI MULTISTRADA V4 PIKES PEAK! ???? -

Sulle splendide strade del sud della Sardegna abbiamo provato l'ultima arrivata nella famiglia Multistrada , la nuova V4 Rally è impreziosita da un serbatoio ...

Ducati Multistrada V4 Rally: alla guida della nuova maxienduro di Borgo Panigale Gazzetta

Certo, pesa più della Multistrada V4 (siamo a 240 kg senza benzina) e costa tanto (da 27.640 euro), ma è la Ducati più bella per viaggiare che sia mai stata prodotta a Bologna. La Ducati Multistrada ...Come è fatta, come va e le nostre opinioni sulla nuova giramondo di Borgo Panigale. Un motore da superbike in una ciclistica da granturismo, lo stato dell’arte delle crossover ...