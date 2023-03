Dramma in provincia di Napoli, malore a scuola: Giovanni muore a 8 anni (Di lunedì 27 marzo 2023) Un Dramma senza precedenti nel comune di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Secondo quanto riporta un comunicato ufficiale dei carabinieri, nel primo pomeriggio Giovanni, un bimbo di appena 8 anni, è morto per cause ancora in corso di accertamento a scuola. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 27 marzo 2023) Unsenza precedenti nel comune di Sant’Antonio Abate, indi. Secondo quanto riporta un comunicato ufficiale dei carabinieri, nel primo pomeriggio, un bimbo di appena 8, è morto per cause ancora in corso di accertamento a. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

