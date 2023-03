Donne da romanzo | le eroine di Dostoevskij | “Adulterio? Atto di ribellione”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 27 marzo 2023) Delitto e Castigo, capolavoro assoluto di Fedor, è unche mette al centro la figura della donna declinata in tutte le sue possibili accezioni. A cominciare dall’uccisione da parte del giovane e bizzarro Raskol’nikov di una abietta usuraia , immagine stereotipata della strega avida e maligna fino al punto da schiavizzare la sorella Lizaveta, mentre la sua salvezza e la sua resurrezione spirituale passeranno attraverso la mite e tenace Sof’ja. Lo scrittore russo, famoso per una incredibile e non comune capacità di scandagliare minuziosamente l’animo umano, e proprio per questo attaccato dai critici suoi contemporanei che avrebbero voluto vedere nel suo narrato maggiore attenzione verso i temi sociali, sottolinea stavolta con assoluto vigore temi scottanti come la parità della donna nei confronti dell’uomo, descrivendo un contesto a ...