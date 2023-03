Don Luigi Pugliese nuovo Rettore del Santuario dell’Annunziata a Giugliano (Di lunedì 27 marzo 2023) Don Luigi Pugliese è il nuovo Rettore del Santuario dell’Annunziata di Giugliano. Sabato la Santa Messa che ha ufficializzato il passaggio dell’ex Parroco della chiesa di San Matteo a Ponte Riccio a Neo Rettore. Una fede, quella di Don Luigi nata sotto il nome di Maria. Tanti i propositi per questo nuovo incarico. Tra i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 27 marzo 2023) Donè ildeldi. Sabato la Santa Messa che ha ufficializzato il passaggio dell’ex Parroco della chiesa di San Matteo a Ponte Riccio a Neo. Una fede, quella di Donnata sotto il nome di Maria. Tanti i propositi per questoincarico. Tra i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : 50 mila persone in corteo a Milano per dire no alle mafie nel trentesimo anniversario della strage di via Palestro.… - deweytango : @cmimm @stanzaselvaggia @DavidPuente Ma no... Lei sostanzialmente dice: 'Avete applaudito le vignette su Hitler, or… - PinoTor64 : Noi siamo così accoglienti , con il dono del prossimo. vbb Don luigi - Sebla991 : RT @carlogubi: 'La mia terra la difendo', il fumetto sulla Sicilia pulita che ha sfidato 'il pregiudicato Sgarbi', il malaffare e il potere… - carlogubi : 'La mia terra la difendo', il fumetto sulla Sicilia pulita che ha sfidato 'il pregiudicato Sgarbi', il malaffare e… -