"Domenica In", Giorgia in lacrime: "Non è stato facile" (Di lunedì 27 marzo 2023) Da sempre onesta con il suo pubblico, Giorgia ha raccontato uno dei periodi più difficili della sua vita. Lo ha fatto nel salotto di Domenica In, dove a Mara Venier ha parlato degli anni che ha trascorso lontano dalla musica, la sua linfa vitale. Giorgia a "Domenica In": la lontananza dalla musica Per la prima volta ospite a Domenica In, Giorgia si è raccontata con grande onestà, parlando della sua lontananza dalla tv e dalla musica, la sua grande passione. Una scelta dettata prima dai due anni terribili del lockdown e poi dalla necessità di vedersi con occhi nuovi. "Dovevo trovarmi e ritrovarmi, portandomi dietro il mio fardello e non è stato facile rimettere insieme i pezzi", ha confessato a Mara Venier parlando dei suoi anni di silenzio.

