Domenica In | Giorgia dopo gli anni di silenzio | “Non è stato facile | non trovavo una strada decente che potesse essere onesta verso il pubblico”

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ironica, elegante e sincera con sé stessa e con ilnel raccontarsi. La quinta voce più bella del mondo secondo Billboard e trent’di carriera e successi. Ospite aIn da Mara Venier,incanta sulle note di Come Saprei e Parole dette male, si commuove rivedendo le esibizioni con il papà, si diverte e parla anche del suo ritorno sulla scena musicale, senza freni né timori: “Durante i duetremendi che abbiamo passato mi ero un po’ adagiata. Non èrimettere insieme i pezzi, quando vai sul palco è un grande atto di coraggio secondo me. Sembro una combattente, ma se mi butto giù lo faccio bene – ha spiegato –. Il canto è sempreuna cosa naturale per me, nonuna ...