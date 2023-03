Domenica 2 aprile Montecitorio a porte aperte, aperte le prenotazioni (Di lunedì 27 marzo 2023) ROMA – Domenica 2 aprile “Montecitorio a porte aperte”. Alle ore 10, in Piazza Montecitorio, esibizione della Banda musicale dell’Aeronautica militare, diretta dal Maestro vice direttore maggiore Marco Moroni. Il programma inizia con l’Inno nazionale italiano e termina con l’esecuzione dell’Inno europeo e prevede brani di Marco Moroni (Australiana), Marco Moroni (Dixieland March). La visita, guidata e per gruppi, si snoda lungo un itinerario storico-artistico che comprende tra l’altro: l’Aula, progettata dall’architetto palermitano Ernesto Basile, con i pannelli del Fregio di Sartorio che decora l’emiciclo illustrando le vicende epiche del popolo italiano; il Velario, imponente decorazione liberty di circa 800 metri quadrati in rovere di Slavonia, vetro colorato e ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 marzo 2023) ROMA –”. Alle ore 10, in Piazza, esibizione della Banda musicale dell’Aeronautica militare, diretta dal Maestro vice direttore maggiore Marco Moroni. Il programma inizia con l’Inno nazionale italiano e termina con l’esecuzione dell’Inno europeo e prevede brani di Marco Moroni (Australiana), Marco Moroni (Dixieland March). La visita, guidata e per gruppi, si snoda lungo un itinerario storico-artistico che comprende tra l’altro: l’Aula, progettata dall’architetto palermitano Ernesto Basile, con i pannelli del Fregio di Sartorio che decora l’emiciclo illustrando le vicende epiche del popolo italiano; il Velario, imponente decorazione liberty di circa 800 metri quadrati in rovere di Slavonia, vetro colorato e ...

Resta con Me anticipazioni settima puntata 2 aprile 2023 Ecco quindi le anticipazioni alla settima puntata di Resta con Me , che vi aspetta su Rai 1 domenica 2 aprile 2023 alle ore 21.25 Innanzitutto, al porto di Napoli la polizia rinviene un fuoristrada : è l'autovettura che la banda ha usato per investire Ausiello . Dalle indagini interne al ... Frenata del maltempo, torna sole ma temperature in calo con freddo tardivo. Poi l'anticiclone Il weekend che aprirà il mese di Aprile si appresta ad essere abbastanza dinamico sull'Italia, ... più probabile durante la Domenica delle Palme. Un primo debole fronte transiterebbe sabato , con nubi ... CINEMAUTISMO 6 - A Torino domenica 2 aprile L'appuntamento è per domenica 2 aprile al cinema Greenwich Village di Torino e, come da tradizione, l'ingresso è gratuito. Arrivare alla quindicesima edizione - commentano i curatori Marco Mastino e ... Ecco quindi le anticipazioni alla settima puntata di Resta con Me , che vi aspetta su Rai 12023 alle ore 21.25 Innanzitutto, al porto di Napoli la polizia rinviene un fuoristrada : è l'autovettura che la banda ha usato per investire Ausiello . Dalle indagini interne al ...Il weekend che aprirà il mese disi appresta ad essere abbastanza dinamico sull'Italia, ... più probabile durante ladelle Palme. Un primo debole fronte transiterebbe sabato , con nubi ...L'appuntamento è peral cinema Greenwich Village di Torino e, come da tradizione, l'ingresso è gratuito. Arrivare alla quindicesima edizione - commentano i curatori Marco Mastino e ... Domenica metropolitana 2 aprile | Cultura cultura.comune.fi.it Sanremo Tennis Cup: si parte Ancora disponibili biglietti dal 27 marzo al 2 aprile: da lunedì a giovedì il biglietto di ingresso costerà 5 euro, poi 10 euro per i quarti e le semifinali, e 15 euro per la finale di domenica 2 ... Le gare di Aprile, dove correre a primavera La primavera è ormai nell’aria e la stagione delle grandi maratone sta per terminare, tuttavia aprile offre ancora qualche chance per gli amanti della distanza regina e tante opportunità di misurarsi ... Ancora disponibili biglietti dal 27 marzo al 2 aprile: da lunedì a giovedì il biglietto di ingresso costerà 5 euro, poi 10 euro per i quarti e le semifinali, e 15 euro per la finale di domenica 2 ...La primavera è ormai nell’aria e la stagione delle grandi maratone sta per terminare, tuttavia aprile offre ancora qualche chance per gli amanti della distanza regina e tante opportunità di misurarsi ...