Disturbi alimentari, Fratelli d’Italia propone il reato di istigazione ad anoressia e bulimia. Le critiche degli esperti: «Invece che a garantire cure si pensa a mettere in carcere» – Le interviste (Di lunedì 27 marzo 2023) Molto più che un problema con il cibo: una questione di salute mentale sempre più urgente su cui il disegno di legge presentato dal senatore Alberto Balboni (Fratelli d’Italia) oggi ha tentato di richiamare l’attenzione. La proposta di Fratelli d’Italia è quella di introdurre un vero e proprio reato di istigazione all’anoressia e alla bulimia. «Malattie sociali», spiega il testo, che colpiscono «in modo subdolo e drammatico migliaia di giovanissimi» e che «mostra una continua evoluzione nelle modalità e nella tipologia di diffusione». I numeri parlano chiaro: in Italia sono 4 milioni le persone che soffrono di un disturbo alimentare, con una stima di 4mila decessi all’anno tra i giovani, la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. Negli ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) Molto più che un problema con il cibo: una questione di salute mentale sempre più urgente su cui il disegno di legge presentato dal senatore Alberto Balboni () oggi ha tentato di richiamare l’attenzione. La proposta diè quella di introdurre un vero e propriodiall’e alla. «Malattie sociali», spiega il testo, che colpiscono «in modo subdolo e drammatico migliaia di giovanissimi» e che «mostra una continua evoluzione nelle modalità e nella tipologia di diffusione». I numeri parlano chiaro: in Italia sono 4 milioni le persone che soffrono di un disturbo alimentare, con una stima di 4mila decessi all’anno tra i giovani, la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. Negli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... eyoitsmari : mi stava simpatic* ma insulta le persone con disturbi alimentari su tw. unfollowo sì o sì? - ladyvampireb99 : RT @lisameyerildra1: I disturbi alimentari tra cui anoressia e bulimia sono complessi, hanno un’organizzazione psicopatologica specifica vi… - lokivariant29 : RT @sarafess_: federica scagnetti prima ci fa una uallera a sciarpetta lei e i suoi disturbi alimentari e poi contrappone ?? e ?? in un trend… - cassiamancini : Che è sta storia del reato di istigazione ai disturbi alimentari? Ma sanno di che parlano? - lisameyerildra1 : @AndreaVerdiMD Poni un problema che mi sono posta, qual è il metro di giudizio? A me è venuto in mente il fantomati… -