Disturba la Messa imprecando in arabo contro prete e fedeli | fermato marocchino irregolare

(Di lunedì 27 marzo 2023) Volanti della Questura di Monza, sono state inviate fuori dalla Chiesa delle Sante Maria, Maddalena e Teresa del capoluogo brianzolo, ove il parroco, la madre superiora e una suora, avevano segnalato la presenza di un uomo, di origini arabe, che visibilmente alterato innanzi all’altare, stava ostacolando lo svolgimento della Santa, gridando delle frasi in lingua araba. I poliziotti, giunti in loco, hanno immediatamente individuato il soggetto che, con fare aggressivo, si stava rivolgendo ale ai, addiritturale statue e i dipinti presenti nella chiesa. Gli agenti, dopo aver appreso dai richiedenti come fosse stato impossibile calmare l’uomo e riprendere regolarmente la cerimonia religiosa, riuscivano a contenerlo e a bloccarlo mentre stava iniziando a togliersi gli ...

Monza: disturba la Messa, denunciato Il Cittadino di Monza e Brianza

Il parroco e la madre superiora della chiesa delle Sante Maria Maddalena e Teresa hanno chiamato il 112. L'uomo era già stato ritenuto pericoloso ...