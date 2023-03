Distributori di sigarette hackerati: pacchetti a 10 centesimi e messaggio per Cospito (Di lunedì 27 marzo 2023) Almeno due i tabaccai colpiti: in zona questura e in piazza San Paolo all'Orto. L'attacco in tutta Italia, nessuna rivendicazione ufficiale Leggi su lanazione (Di lunedì 27 marzo 2023) Almeno due i tabaccai colpiti: in zona questura e in piazza San Paolo all'Orto. L'attacco in tutta Italia, nessuna rivendicazione ufficiale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Distributori di sigarette sotto attacco degli hacker solidali con Alfredo Cospito. Sulle macchinette sono comparse… - fanpage : Sigarette a 10 centesimi per qualunque tipo di marca e pacchetto. Attacco hacker in corso in tutta la Campania, sug… - Agenzia_Ansa : La polizia postale è al lavoro dopo l'attacco ai distributori di sigarette da parte degli hacker solidali con Alfre… - ilpost : L’attacco informatico ai distributori di sigarette in sostegno di Alfredo Cospito - Bianca34874951 : RT @LaStampa: Attacco hacker ai distributori di sigarette, pacchetti andati a ruba a 10 centesimi. L’appello dei commercianti: “Restituitel… -