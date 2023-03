Diritto alla riparazione, l’Ue affronta la follia dello spreco e dell’obsolescenza programmata (Di lunedì 27 marzo 2023) Si sa, noi viviamo e ci comportiamo come se le risorse sulla Terra fossero infinite. Quando iniziò la guerra tra Russia e Ucraina vi ricordate quanti articoli sulla necessità di risparmiare energia elettrica e soprattutto gas? Adesso chi se ne ricorda più: sono tornati magicamente infiniti. Oggi c’è il dilemma della siccità, eppure nessuno che parli della necessità di risparmiare, ma semmai solo di costruire per trattenere la risorsa. Allo stesso modo ci si comporta con i beni materiali (prodotti) da noi creati che siamo coscienti debbano diventare rifiuti in breve tempo. Anzi, con questi ci comportiamo ancor peggio perché siamo coscienti che questi sì che sono a termine, ma semplicemente perché vengono sostituiti da altri beni, magari più moderni, in una corsa continua all’utilizzo di risorse. Ma, peggio ancora, spesso di questi beni è già decretata una fine certa nel momento in cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Si sa, noi viviamo e ci comportiamo come se le risorse sulla Terra fossero infinite. Quando iniziò la guerra tra Russia e Ucraina vi ricordate quanti articoli sulla necessità di risparmiare energia elettrica e soprattutto gas? Adesso chi se ne ricorda più: sono tornati magicamente infiniti. Oggi c’è il dilemma della siccità, eppure nessuno che parli della necessità di risparmiare, ma semmai solo di costruire per trattenere la risorsa. Allo stesso modo ci si comporta con i beni materiali (prodotti) da noi creati che siamo coscienti debbano diventare rifiuti in breve tempo. Anzi, con questi ci comportiamo ancor peggio perché siamo coscienti che questi sì che sono a termine, ma semplicemente perché vengono sostituiti da altri beni, magari più moderni, in una corsa continua all’utilizzo di risorse. Ma, peggio ancora, spesso di questi beni è già decretata una fine certa nel momento in cui ...

