Diritti, Conte: da partito Meloni grave attacco a Stato di diritto (Di lunedì 27 marzo 2023) "È grave l'attacco che il partito di Giorgia Meloni vuole apportare allo "Stato di diritto". La proposta di legge che mira a depennare dal codice penale il reato di tortura vuole farci percorrere a ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) "Èl'che ildi Giorgiavuole apportare allo "di". La proposta di legge che mira a depennare dal codice penale il reato di tortura vuole farci percorrere a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio14638571 : Che dire... Landini, Schlein e Conte, ovvero un Sindacalista che non ha mai lavorato, una figlia di papà che non ha… - Sergio64221 : @Luna9709447333 @fbaccil30 E finisco nell'abolire il reato di tortura ? Nel limitare i diritti? E quando Meloni, al… - StigmabaseE : [ITAL] Camera, Conte attacca Meloni su Ucraina e diritti Lgbt: «Trascina l'Italia in guerra. Siete i ...: Camera, C… - Umile20 : @elio_vito L'unico regime autoritario negli ultimi 30 anni è stato quello di Conte e Draghi che a colpi di semplici… - BPetru8 : RT @PresidioItalico: @SimonaMalpezzi Quando ci sono da difendere criminali, borseggiatori, trafficanti, teppisti sempre in prima linea eee?… -