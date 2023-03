Diletta Leotta | la prima foto del pancino dopo l’annuncio della gravidanza

Leggi su amica

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il primo scatto dil’annuncio(Instagram/@) Sono trascorsi solo pochi giorni dell’annunciosuae ora, in vacanza a Dubai, mostra felice su Instagram le rotondità appena lievitate da futura mamma. Un bel cambiamento per la famosa conduttrice da quasi 9milioni di follower che ha deciso di accantonare – almeno per il momento – i panni di sex symbol per concentrare tutta l’attenzione sul bebè in arrivo. “La nostravacanza insieme” scrive su Instagram, riferendosi al bambino che porta in grembo, sotto lache la ritrae di profilo con un costume intero rosso. Sono, infatti, passati ...