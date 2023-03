(Di lunedì 27 marzo 2023) Il primo assaggio del nuovo capitolo del videogioco ci ha fatto capire quanto sia cambiato lo storico hack and slash Blizzard

Diablo IV: abbiamo provato la beta. Ecco le nostre riflessioni WIRED Italia

Abbiamo apprezzato la svolta più cupa del gioco ... Un’altra grossa novità di Diablo IV è la sua trasformazione in una sorta di MMO, dato che per giocare bisognerà essere costantemente online.Dalle possibilità offensive e difensive, fino alle abilità delle nuove (e potenti) classi, abbiamo provato la Beta di Diablo 4 e ci è piaciuta non poco.