Di Lorenzo a cena nella famosa pizzeria napoletana: avete visto dove ha mangiato? (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo il doppio impegno con l’Italia, capitan Di Lorenzo insieme ad Alex Meret e Matteo Politano hanno fatto ritorno a Napoli in vista della ripresa degli allenamenti prima della super sfida contro il Milan. L’appuntamento è fissato a domani a Castel Volturno per tutta la squadra azzurra, prima però il numero 22 si è concesso una serata tranquilla nelle zone di Bagnoli. Di Lorenzo da Diego Vitagliano Giovanni Di Lorenzo sempre più napoletano, il capitano del Napoli è stato a cena nella famosa pizzeria di Diego Vitagliano situtata a Bagnoli nei pressi della stazione della cumana. Il noto pizzaiolo ha postato nelle storie Instagram della pizzeria uno scatto con il capitano azzurro, quest’ultimo ha inoltre regalato una sua maglia al ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo il doppio impegno con l’Italia, capitan Diinsieme ad Alex Meret e Matteo Politano hanno fatto ritorno a Napoli in vista della ripresa degli allenamenti prima della super sfida contro il Milan. L’appuntamento è fissato a domani a Castel Volturno per tutta la squadra azzurra, prima però il numero 22 si è concesso una serata tranquilla nelle zone di Bagnoli. Dida Diego Vitagliano Giovanni Disempre più napoletano, il capitano del Napoli è stato adi Diego Vitagliano situtata a Bagnoli nei pressi della stazione della cumana. Il noto pizzaiolo ha postato nelle storie Instagram dellauno scatto con il capitano azzurro, quest’ultimo ha inoltre regalato una sua maglia al ...

