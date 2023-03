Deutsche Bank parte forte in Borsa | sale del 5%

(Di lunedì 27 marzo 2023)recupera in avvio dopo la flessione di venerdì. Il titolo del gruppo bancario tedescodel 5%, mettendo dasubito le incertezze sulla sua solidità che l'hanno messo al tappeto ...

recupera in avvio dopo la flessione di venerdì. Il titolo del gruppo bancario tedesco sale del 5%, mettendo da parte subito le incertezze sulla sua solidità che l'hanno messo al tappeto ...A pesare sul sentiment degli investitori è ancora il comparto bancario, con le azioni diche sono crollate mentre i suoi CDS a 5 anni hanno registrato un rally. Il settore rimane quindi ...Sotto i riflettori in particolare, da molti identificata come anello debole della catena nell'Unione europea nonostante le rassicurazione delle autorità. Così puntano verso l'alto il ...

Accuse di frodi, riciclaggio e panic selling: cosa c'è dietro il crollo di Deutsche Bank Open

Apertura in recupero per le borse europee, reduci da un venerdì di passione che ha fortemente penalizzato soprattutto i titoli bancari e affossato Deutsche Bank (- 8,4%). La principale banca tedesca ...Si è dimesso Ammar Al Khudairy, presidente della Saudi National Bank, le cui dichiarazioni hanno recentemente contribuito a far crollare le azioni di Credit Suisse. Sarà ...