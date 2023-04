Democrazia nelle Americhe, l’importanza di nuovi leggi sui social media nella tutela dei diritti degli elettori (Di lunedì 27 marzo 2023) In un mondo sempre più interconnesso, la disinformazione e le interferenze esterne possono influenzare significativamente i processi elettorali e minare la fiducia nei sistemi democratici. In questa conversazione, abbiamo interpellato un esperto del campo per comprendere meglio la situazione attuale, i rischi e le soluzioni possibili per garantire elezioni libere, eque e trasparenti. Wagner Gundim, avvocato e professore brasiliano, difende una filosofia ermeneutica del diritto basata sul pensiero dialogico del tedesco Hans-Georg Gadamer ed è autore di diversi libri, tra cui un libro sulla libertà di espressione nella società odierna intitolato “Democrazia 4.0: la libertà di espressione nella società dei dati”, in traduzione libera. Infografica – La Biografia dell’intervistato Wagner Wilson Deiró Gundim– I social ... Leggi su strumentipolitici (Di lunedì 27 marzo 2023) In un mondo sempre più interconnesso, la disinformazione e le interferenze esterne possono influenzare significativamente i processi elettorali e minare la fiducia nei sistemi democratici. In questa conversazione, abbiamo interpellato un esperto del campo per comprendere meglio la situazione attuale, i rischi e le soluzioni possibili per garantire elezioni libere, eque e trasparenti. Wagner Gundim, avvocato e professore brasiliano, difende una filosofia ermeneutica del diritto basata sul pensiero dialogico del tedesco Hans-Georg Gadamer ed è autore di diversi libri, tra cui un libro sulla libertà di espressionesocietà odierna intitolato “4.0: la libertà di espressionesocietà dei dati”, in traduzione libera. Infografica – La Biografia dell’intervistato Wagner Wilson Deiró Gundim– I...

