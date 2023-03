‘Delitti | Benno’ | su C+I il documentario sul caso Benno Neumair

Leggi su funweek

(Di lunedì 27 marzo 2023) Va in onda il 28 marzo alle 22, in prima visione assoluta in esclusiva su Crime+Investigation (canale 119 di Sky), ilDelitti:. Siamo a Bolzano, è il 4 gennaio 2021. Un ragazzo di 30 anni si reca alla più vicina caserma dei Carabinieri per denunciare la scomparsa dei suoi genitori. Si tratta died è lui il vero colpevole della loro sparizione: li ha strangolati in casa loro e subito dopo li ha gettati nelle acque del fiume Adige. Nonostante i sospetti delle Forze dell’Ordine ricadano da subito su, per oltre 30 giorni lui nega qualunque tipo di responsabilità nella scomparsa dei suoi genitori. A più di un anno di distanza dalla tragica scomparsa dei genitori, Petere Laura Perselli, attraverso interviste ai protagonisti della ...