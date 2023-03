Decreto flussi | oggi è il click day | previsti quasi 83mila ingressi

(Di lunedì 27 marzo 2023) Si tratta diche di fatto consentono all'impresa negli anni successivi di non essere vincolata ai termini di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm per avere accesso all'autorizzazione.

Sono 82.705 i lavoratori extracomunitari attesi in Italia in occasione del 27 marzo, il giorno del click day previsto dal. Il numero, superiore di circa 13.000 unità rispetto alle 69.700 del 2022, è quello previsto dal nuovo dpcm di programmazione transitoria dei. Le quote per lavoro stagionale ...AGI - Scatta ufficialmente il click day per la presentazione in via esclusivamente telematica delle domande per gli 82.705 lavoratori extracomunitari previsti dal cosiddetto '', pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26 gennaio scorso. Ildisciplina la programmazione transitoria deid'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro ...Scatta oggi il 'click day' per l'arrivo in Italia dei lavoratori extracomunitari previsti dalcon il nuovo Dpcm (del presidente del Consiglio dei ministri) di programmazione transitoria deiche stabilisce 82.705 ingressi, in aumento rispetto ai 69.700 dell'anno ...

Oggi click day per decreto flussi, dove si concentra la maggiore richiesta di manodopera Il Sole 24 ORE

È scattato ufficialmente alle 9 il click day per la presentazione in via esclusivamente telematica delle domande per gli 82.705 lavoratori extracomunitari previsti dal cosiddetto 'decreto flussi', ...