Decreto flussi 2023, quante persone possono arrivare in Italia (Di lunedì 27 marzo 2023) Via alle domande dei datori di lavoro sul sito del ministero dell'Interno per far arrivare in Italia lavoratori che non hanno la cittadinanza europea. I numeri del provvedimento

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Oggi è il click day: attesi 82.705 ingressi previsti dal decreto flussi. Metà dei lavoratori nelle aziende agricole… - dottorbarbieri : ???? MOLTENI (LEGA): POSSIBILI QUOTE EXTRA DI IMMIGRATI GIÀ DA QUEST'ANNO. 'Nel decreto immigrazione-ter c'è una pia… - ItaliaStartUp_ : Decreto flussi 2023, quante persone possono arrivare in Italia - amas79175559 : Pertanto, il decreto flussi consente a 80 mika stranieri di venire in Italia a lavorare. Gli altri 180000 perché vengono? - infoitinterno : Oggi click day per il Decreto Flussi: ingresso per oltre 82mila lavoratori stagionali -