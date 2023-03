Decreto Flussi 2023 | nuova procedura semplificata per la domanda da oggi 27 marzo

(Di lunedì 27 marzo 2023) L’assunzione di cittadini stranieri extracomunitari residenti all’estero e sprovvisti di permesso di sorno deve avvenire obbligatoriamente previo rilascio di un nulla osta a seguito di appositatrasmessa allo Sportello Unico Immigrazione, nei limiti delle quote di ingresso definite ogni anno con il cosiddetto.Per illa quantità di stranieri che possono entrare in Italia per motivi di lavoro è stata oggetto deldel Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 29 dicembre. Le domande di nulla osta da trasmettere sull’apposita piattaforma del Ministero dell’interno potranno essere inviate a partire dal 27. Molte sono le semplificazioni che riguardano l’intero iter di autorizzazione ...

