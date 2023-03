De Vrij rinnova con l’Inter: cifre e dettagli dell’accordo (Di lunedì 27 marzo 2023) l’Inter del futuro ripartirà ancora da Stefan De Vrij. Il difensore olandese classe 1992, in scadenza di contratto a fine stagione e dunque libero già dallo scorso 1° febbraio di firmare con qualsiasi altra squadra, ha deciso di rimanere in nerazzurro accettando la proposta di rinnovo presentata nei mesi scorsi dalla società del presidente Zhang. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023)del futuro ripartirà ancora da Stefan De. Il difensore olandese classe 1992, in scadenza di contratto a fine stagione e dunque libero già dallo scorso 1° febbraio di firmare con qualsiasi altra squadra, ha deciso di rimanere in nerazzurro accettando la proposta di rinnovo presentata nei mesi scorsi dalla società del presidente Zhang. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilBitz : @InterAndree L ho pensato pure io.. che poi de vrij ora e una riserva.. rinnova per fare la riserva? Oppure sa che… - CalcioPillole : Mercato #Inter, #deVrij rinnova: il difensore ha accettato l'offerta. - lukakusessuale : De vrij rinnova unicamente perché sa che a giugno ritornerà colui che l’ha fatto diventare il miglior difensore della serie a. - DainiAlessio : @InterHubOff @Gazzetta_it se de vrij rinnova, ora, proprio dopo l'addio di Conte al Tottenham... mh qualcosa si è già mosso - piacere_inter : @marifcinter Rinnovare De Vrij, ma perdere Bastoni e Skriniar ?? Se non rinnova almeno cedetelo per evitare scene già viste -