Ddl concorrenza: M5S, 'da balneari a porti, governo ha problemi evidenti' (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Dai balneati ai porti, il governo ha problemi evidenti con il ddl concorrenza". A sostenerlo è il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S. "E' incredibile constatare - esordisce in una nota - come il governo Meloni sia ancora fermo sulle proprie convinzioni assurde in merito alle concessioni balneari. Ancora due giorni fa il ministro Tajani ha voluto ribadire la stanca nenia delle imprese da tutelare. Dimentica forse il Ministro che solo a giugno dello scorso anno Forza Italia, ovvero il suo partito, votò convintamente il Ddl concorrenza. Una legge, approvata anche dalla Lega, nella quale venne trovato un giusto punto di equilibrio tra i diversi interessi contrastanti, tra cui quelli dello Stato e delle imprese del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Dai balneati ai, ilhacon il ddl". A sostenerlo è il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S. "E' incredibile constatare - esordisce in una nota - come ilMeloni sia ancora fermo sulle proprie convinzioni assurde in merito alle concessioni. Ancora due giorni fa il ministro Tajani ha voluto ribadire la stanca nenia delle imprese da tutelare. Dimentica forse il Ministro che solo a giugno dello scorso anno Forza Italia, ovvero il suo partito, votò convintamente il Ddl. Una legge, approvata anche dalla Lega, nella quale venne trovato un giusto punto di equilibrio tra i diversi interessi contrastanti, tra cui quelli dello Stato e delle imprese del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Ddl concorrenza: M5S, 'da balneari a porti, governo ha problemi evidenti' - - alexsdado : @GenCar5 Questo l'hai visto ? La concorrenza si ma solo per qualcuno. All'unanimità per alzata di mano. E sul salar… - alexsdado : Altro capolavoro, il libero mercato e la concorrenza vanno bene solo per alcuni ma non per tutti. Approvato all'una… -