Dante in esilio ci fa scoprire l’Italia. Un’idea geniale per un turismo culturale alternativo (Di lunedì 27 marzo 2023) Concepito per i 700 anni di Dante, compromessi parzialmente dalla pandemia, ha voluto offrire una nuova immagine del Poeta fuggiasco, ma indomito. È un lungo percorso tra luoghi immutati nel tempo, borghi, rocche, visitati dal regista turista e dal giovane fotografo che insegue inutilmente innamorato una novella Beatrice. Un cantore inatteso che declama le terzine Dantesche, nelle vesti di un senzatetto, interpretato da un bravo Gigi Savoia. C’è molta architettura e natura in questo docufilm, anzi sono il filo conduttore per raccontare un Dante inedito che intrecciava relazioni diplomatiche con i vari casati per avere protezione e riparo da Firenze che l’aveva condannato a morte. Un esilio dorato, si direbbe, in castelli, in corti ricche generose e sontuose la cui presenza però è tramandata oralmente e non con tracce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Concepito per i 700 anni di, compromessi parzialmente dalla pandemia, ha voluto offrire una nuova immagine del Poeta fuggiasco, ma indomito. È un lungo percorso tra luoghi immutati nel tempo, borghi, rocche, visitati dal regista turista e dal giovane fotografo che insegue inutilmente innamorato una novella Beatrice. Un cantore inatteso che declama le terzinesche, nelle vesti di un senzatetto, interpretato da un bravo Gigi Savoia. C’è molta architettura e natura in questo docufilm, anzi sono il filo conduttore per raccontare uninedito che intrecciava relazioni diplomatiche con i vari casati per avere protezione e riparo da Firenze che l’aveva condannato a morte. Undorato, si direbbe, in castelli, in corti ricche generose e sontuose la cui presenza però è tramandata oralmente e non con tracce ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Le abbazie, i grandi pittori, gli architetti del Rinascimento e altri temi, un motivo in più per riscoprire l'Italia in t… - ilfattoblog : 'Le abbazie, i grandi pittori, gli architetti del Rinascimento e altri temi, un motivo in più per riscoprire l'Ital… - ilfattoblog : Dante in esilio ci fa scoprire l’Italia. Un’idea geniale per un turismo culturale alternativo - LucaTraini1 : #DanteAlighieri [...] #DANTE L’eternità non ha fretta. E il finale sarà comunque lieto. Per questo ho scelto la co… - Luisa70368354 : RT @Versi_del_Tempo: Dante Alighieri fu un poeta, scrittore e politico italiano vissuto tra il XIII e il XIV secolo. Nacque a Firenze e mor… -